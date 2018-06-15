Неймар назвал себя лучшим футболистом в мире

Футболист сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар назвал самых выдающихся игроков, отметив, что он лучший в мире.

«Есть двое, которые сейчас выше всех остальных, — это Криштиану Роналду и Лионель Месси. При всей своей скромности могу сказать, я — лучший игрок в мире на данный момент. Потому что они с другой планеты», — сказал футболист в интервью, опубликованном на Youtube-канале Desimpedidos.

В настоящее время Неймар является третьим среди самых высокооплачиваемых футболистов мира, уступая только Месси и Роналду.

Бразилец также рассказал о планах его национальной сборной на чемпионат мира-2018.

«Эта сборная Бразилии готова к турниру лучше, чем четыре года назад. Выиграть чемпионат мира — главная цель. Сейчас этот турнир намного важнее Лиги чемпионов», — отметил Неймар.

На прошлом домашнем мундиале в 2014 году, сборная Бразилии уступила в полуфинале команде Германии с разгромным счетом 1:7. Кроме того бразильцы не смогли завоевать даже бронзу ЧМ, проиграв в матче за третье место Нидерландам со счетом 0:3.

В этом году на чемпионате мира в России сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Коста-Рики, Швейцарии и Сербии.

Ранее 15 июня сообщалось, что футболист сборной Португалии Криштиану Роналду оформил первый хет-трик ЧМ-2018 в матче против Испании.