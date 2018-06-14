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Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста в мире

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира в 2018 году по версии журнала Forbes.

По данным издания, годовой доход Месси в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года составил $111 млн, $84 млн из которых — зарплаты и бонусы игрока в «Барселоне», а $27 млн — полученные им доходы от рекламы. Как пишет «Спорт-Экспресс», оказаться на первой строчке ему помог новый контракт с каталонским клубом, согласно которому форвард зарабатывает $667 тыс. в неделю.

Кроме того, 30-летний аргентинец впервые опередил в списке Forbes форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, чей доход составил $108 млн, $61 млн из которых — зарплаты и бонусы, а $47 млн — выручка от рекламы. Третья строчка рейтинга досталась форварду сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймару. Его общий доход составил $90 млн, $73 млн из которых — зарплата, а $17 млн — прибыль от рекламы.

11 июня стало известно, что Лионель Месси задумался о завершении карьеры в сборной.

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