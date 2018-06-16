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Два друга из Китая уволились ради поддержки Мессии в матче с Исландией

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Два приятеля из Китая уволились с работы, чтобы приехать на чемпионат мира по футболу в Россию.

Бао Шэню и его другу по 25 лет. Они оказались страстными болельщиками форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. «Мы со старшей школы начали фанатеть от Месси», — приводит ТАСС слова Бао Шэня.

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Друзья родом из города Ханчжоу в 180 км от Шанхая. Бао Шэнь работал в пиар-агентстве, а его товарищ продавал автомобили.

Они уволились даже несмотря на то, что им не удалось купить билеты на футбол. Они все равно прилетели в Москву накануне старта чемпионата мира ради праздничной атмосферы.

«Но нам было все равно (отсутствие билетов. — ред.), мы хотели хотя бы познакомиться с аргентинскими болельщиками, немного проникнуться их культурой, ведь они только и говорят сейчас о Месси. Да и на чемпионатах мира мы, само собой, еще не были и теперь не жалеем — здесь классно», — сказал Бао Шэнь.

Футбольные болельщики сборной Исландии 16 июня в преддверии матча с Аргентиной устроили перфоманс в московском парке «Зарядье». ЧМ-2018 по футболу стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля.

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