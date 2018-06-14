Художник из Аргентины создал гигантский портрет Месси из тысяч наклеек

Аргентинский художник Макс Ромпо создал огромную мозаику с изображением нападающего национальной сборной Лионеля Месси из нескольких тысяч наклеек. Работа выставлена в музее Буэнос-Айреса Casa Rosada.

Отмечается, что на наклейках, из которых художник собрал портрет, также изображены знаменитые лица из области футбола, сообщает телеканал «Звезда».

Сборная Аргентина на чемпионате мира по футболу 2018 года 16 июня сыграет против Исландии на стадионе «Открытие Арена» в столице. Также аргентинцы на мундиале проведут матчи с национальными командами Хорватии и Нигерии 21 июня в Нижнем Новгороде и 26 июня в Санкт-Петербурге соответственно. 8 июня президент Аргентины назвал условия своего приезда на финал ЧМ-2018.