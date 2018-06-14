Робот Бакстер предскажет результаты матчей ЧМ-2018

Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2018 года предскажет робот-оракул Бакстер. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

В 2017 году Бакстер угадал исход нескольких игр Кубка конфедераций по футболу. Первый прогноз на ЧМ-2018 он сделает 14 июня перед стартом матча сборных России и Саудовской Аравии. В пресс-службе «Робостанции» на ВДНХ сообщили, что заранее поместят листки бумаги с названиями команды и надписью «ничья» в специальные кубики, пишет НСН. При помощи встроенных видеокамер Бакстер должен будет выбрать нужный кубик и передать его сотруднику станции для объявления.

Накануне мундиаля робот прошел специальную подготовку, в ходе которой смотрел записи футбольных матчей, запоминал прогнозы аналитиков и слушал интервью с футболистами.

ЧМ-2018 по футболу стартует в России 14 июня и продлится до 15 июля. В матче открытия чемпионата сыграют национальные команды РФ и Саудовской Аравии. Накануне эрмитажный кот-оракул предсказал победу России в игре 14 июня.