Прямой эфир
Сюжет:

Робот Бакстер предскажет результаты матчей ЧМ-2018

0
Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2018 года предскажет робот-оракул Бакстер. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Животный инстинкт
Главные спортивные оракулы, ничего не понимающие в спорте

В 2017 году Бакстер угадал исход нескольких игр Кубка конфедераций по футболу. Первый прогноз на ЧМ-2018 он сделает 14 июня перед стартом матча сборных России и Саудовской Аравии. В пресс-службе «Робостанции» на ВДНХ сообщили, что заранее поместят листки бумаги с названиями команды и надписью «ничья» в специальные кубики, пишет НСН. При помощи встроенных видеокамер Бакстер должен будет выбрать нужный кубик и передать его сотруднику станции для объявления.

Накануне мундиаля робот прошел специальную подготовку, в ходе которой смотрел записи футбольных матчей, запоминал прогнозы аналитиков и слушал интервью с футболистами.

ЧМ-2018 по футболу стартует в России 14 июня и продлится до 15 июля. В матче открытия чемпионата сыграют национальные команды РФ и Саудовской Аравии. Накануне эрмитажный кот-оракул предсказал победу России в игре 14 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мутко рассказал об ожиданиях от сборной России на ЧМ-2018
Эксперты предсказали ЧМ-2018 статус лучшего мундиаля в истории

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017