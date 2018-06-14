Мутко рассказал об ожиданиях от сборной России на ЧМ-2018

Российские футболисты готовы к первому матчу чемпионата мира, желание победить у них огромное. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал вице-премьер Виталий Мутко.

«Нынешняя команда представляет собой сплав опыта и молодости. Осталось только реализовать все то, что они отрабатывали», — сказал он.

По словам Мутко, у национальной сборной была возможность провести «множество хороших тренировочных матчей с сильными соперниками».

«При этом нам удалось показать болельщикам сильнейшие сборные мира: Бразилию, Францию, Аргентину, Испанию. И для самих футболистов игры с соперниками такого уровня были очень полезны», — заявил вице-премьер.

Комментируя критику в адрес российской команды перед ЧМ-2018, Мутко отметил, что «на то футбол и является народным видом спорта, что все его смотрят, любят, разбираются и пытаются высказать свое мнение».

«Наверное, испытывать такое давление перед домашним чемпионатом мира не очень приятно, но ребята должны справиться», — добавил он.

Чемпионат мира по футболу стартует в России в четверг, 14 июня. Турнир начнется с матча сборных России и Саудовской Аравии, который пройдет в Москве. Ранее сообщалось, что в российскую столицу в этот день на бесплатных поездах приедут около 1 тыс. болельщиков.