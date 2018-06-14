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Опору ЛЭП в виде волка Забиваки установили под Калининградом к ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
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Под Калининградом установили опору линии электропередачи (ЛЭП) в виде талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Янтарьэнерго», занимавшейся реализацией проекта.

Высота конструкции составляет 37 м и сопоставима с 12-этажным домом, а ее масса — с двумя вагонами поезда (64 т). Собирали опору из порядка 2 тыс. мелких деталей, а также 3,5 тыс. гаек и болтов, пояснили в пресс-службе. В компании также добавили, что это первая стилизованная опора ЛЭП в Калининградской области и четвертая в России. Она хорошо видна с автотрассы, которая соединяет Калининград с приморскими городами области, отмечает сайт kp.ru.

В ночное время конструкцию будет подсвечивать трансформаторная подстанция, «спрятанная» в футбольном мяче. ЛЭП с Забивакой будет обеспечивать электроэнергией и мощностью западную территорию региона.

По данным Калининград.Ru, решение об установке ЛЭП в виде волка было принято еще 1 августа 2017 года. На время монтажа конструкции был перекрыт участок Приморского кольца, а для выполнения работ привлекли 12 специалистов, а также восемь единиц техники. Торжественная церемония открытия прошла при участии губернатора Антона Алиханова, который выступил с напутственным словом. После этого был запущен фейерверк.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Эксперты предсказали ЧМ-2018 статус лучшего мундиаля в истории.

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