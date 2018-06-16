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Сборная Франции победила команду Австралии в матче ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Футболисты сборной Франции обыграли команду Австралии в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в России. Встреча прошла в субботу, 16 июня, в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

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От сборной Франции мячи забили Антуан Гризманн (58-я минута) и Поль Погба (81-я минута). Автором гола у австралийцев стал Миле Единак (62-я минута).

В следующем матче в четверг, 21 июня, сборная Франции встретится с командой Перу, а сборная Австралии в этот же день встретится с командой Дании.

Как сообщает ТАСС, средний возраст стартового состава сборной Франции составляет 24,5 года, что делает его самым молодым для команды этой страны за последние 80 лет.

15 мая на стадионе в Сочи сборные Португалии и Испании сыграли вничью со счетом 3:3. Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча — он забил сразу три мяча.

ЧМ-2018 стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.

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