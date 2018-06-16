В Госдуме ответили призвавшему испортить ЧМ-2018 Климкину

В Государственной думе прокомментировали призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина испортить чемпионат мира по футболу. Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа выразил уверенность в том, что украинскому дипломату грозит ответственность за это заявление.

Как Чепа рассказал RT, проведение ЧМ является общим праздником и для россиян, и для украинцев.

«Я видел на открытии чемпионата украинских болельщиков, с украинским флагом, они радовались, а вокруг них сидели наши фанаты с российским флагом — это общий праздник. Все с радостью воспринимали гостеприимство наших соотечественников. Это было уникально, все поют песни, фотографируются», — сказал он.

«Такими поступками Украина только дискредитирует себя»,— цитирует депутата телеканал «Звезда».

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также прокомментировал призыв Климкина. Он назвал подобные выпады тщетными.

В пятницу, 15 июня, глава украинского МИДа заявил, что его страна должна испортить ЧМ по футболу. «Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фанат, который едет в Россию, понял, что он едет не на футбольный праздник», — сказал он.