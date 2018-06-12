Киев назвал поданный в суд ООН меморандум «подарком» на День России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал подачу Киевом в Международный суд ООН расширенного меморандума с обвинениями в адрес России по делу о «финансировании терроризма» и «расовой дискриминации».

«Сегодня Россия получит от нас своеобразный «подарок» в МС (Международный суд. — ред.) ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17,5 тыс. страниц текста и содержится в 29 томах», — написал он в своем Twitter.

О том, что Киев подал соответствующий документ в суд ООН сообщил 12 июня президент Украины Петр Порошенко. По его словам, это было сделано для того, чтобы никто не сомневался в том, что Россия якобы совершила противоправные действия.

Документ будет представлен в суде ООН в рамках процесса, инициированного Киевом в прошлом году. Украина, в частности, обвиняет Россию в «незаконных поставках оружия» и «дискриминации крымских татар», отмечает «РИА Новости».

По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, власти Украины ищут любой способ, чтобы навредить России и выбирает день и место, чтобы это «громче прозвучало».