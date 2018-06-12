В Госдуме ответили на обвинения РФ в спонсировании террористов

Власти Украины ищут любой способ, чтобы навредить России, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Такое мнение он высказал телеканалу РЕН ТВ, комментируя информацию о том, что Киев обвинил Москву в финансировании терроризма и расовой дискриминации, передав в ООН соответствующий меморандум.

«Давно должно быть ясно, что Украина ищет любых способов, любых без исключения поводов, чтобы нанести вред России. Соответственно, она выбирает день и место, чтобы это громче прозвучало», — отметил он, имея ввиду тот факт, что документ был внесен на рассмотрение в ООН в День России.

По его словам, раз речь идет о расовой дискриминации, то скорее Украина имеет в виду лживые обвинения в притеснении Крымских татар.