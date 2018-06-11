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В ООН заявили о повсеместном применении пыток на Украине

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Фото: РИА Новости/Иван Руднев
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Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких видах обращения Нильс Мельцер заявил, что на всей территории Украины применяются пытки. Такие выводы он сделал после 12-дневной поездки по стране, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

С 28 мая по 8 июня Мельцер посетил места содержания под стражей, встретился с представителями органов власти и учреждений, которые занимаются правами человека, а также с представителями гражданского общества, жертвами жестокого обращения и их семьями.

Он также побывал в неподконтрольном Киеву Донбассе, где получил ограниченный доступ к трем местам содержания под стражей, но не смог поговорить с заключенными без присутствия охраны. 

В связи с этим спецдокладчик призвал власти Украины принять все необходимые меры для предотвращения любой возможности допущения пыток и безнаказанности за их применение, отмечает ТАСС.  

Ранее в июне Мельцер рассказал о неправомерном поведении украинских полицейских во время задержаний и допросов. По его словам, силовики избивают людей руками, ногами, прибегают к удушению, надевают на голову пакеты, используют электрический ток и имитируют казнь

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