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В ООН перечислили виды пыток в украинских тюрьмах

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Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и других жестоких видов обращения Нильс Мельцер рассказал о неправомерном поведении украинских полицейских во время задержаний и допросов.

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«Сотрудники полиции, согласно поступившим к нам сообщениям, прибегали к избиению руками, ногами, различными предметами. Также прибегают к удушению, в том числе надевая на голову полиэтиленовые пакеты, подвешиванию и длительным пыткам в «неудобном положении», — приводит его слова «Интерфакс»

Он добавил, что много заключенных жаловались на использование электрического тока, имитацию казни, угрозы сексуального насилия, а также на пытки, которые не оставляют следов. 

Мельцер обратил внимание и на условия в тюрьмах. По его словам, есть проблема с маленькими помещениями для содержания задержанных и арестованных, плохим питанием, а также трудности с доступом к надлежащему медобслуживанию. 

В связи с этим он призвал власти Украины улучшать ситуацию с соблюдением прав лиц, содержащихся под стражей, и существующих для них условий.

В 2016 году правозащитники узнали, что в Харькове есть секретная тюрьма. Там находятся военнопленные, которых подвергают пыткам. 

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