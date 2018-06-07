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Глава МВД Украины объявил Минский процесс мертвым

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Минский переговорный процесс о урегулировании конфликта в Донбассе уже мертв, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Такое мнение он высказал на ІХ Национальном экспертном форуме в Киеве.

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«Минский процесс сыграл свою роль, и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению Авакова, возвращение пока не подконтрольного Киеву Донбасса будет непростым. Он пояснил, что операция будет включать  несколько компонентов: коммуникационный, информационный и полицейскую операцию без применения военных сил. 

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а 12 февраля 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе.

Документ, в частности, предусматривает установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

6 июня в ДНР заявили, что украинские силовики перебросили в Донбасс дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300. По данным республики, в задачи расчетов входит отработка боевых задач, в том числе нанесение ударов по надводным объектам. 

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