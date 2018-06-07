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Донецкую фильтровальную станцию решили остановить

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Руководство компании «Вода Донбасса» приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции, заявил представитель самопровозглашенной ДНР. 

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«Сотрудники станции отказались осуществлять ротацию по трассе Н20 (дорога, ведущая к донецкой фильтровальной станции) без непосредственного присутствия патруля СММ ОБСЕ», — приводит его слова «РИА Новости»

Представитель ДНР пояснил, что станцию остановят до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников.

На сегодня запланирована эвакуация персонала объекта при участии патруля миссии ОБСЕ.

Донецкая фильтровальная станция располагается в 12 км от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тыс. жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии разграничения. За время вооруженного конфликта в Донбассе объект неоднократно подвергался обстрелам

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