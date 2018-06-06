В Донецке преемник Моторолы попал в ДТП на мотоцикле

Командир отряда «Спарта» Владимир Жога (позывной Воха) попал в серьезную аварию в Донецке. ДТП попало в объектив видеорегистратора, сообщает «Горячая линия ДНР».

5 июня в районе площади Свободы водитель Mercedes Sprinter, не глядя в зеркало, перестроился перед идущим мотоциклом.

Карета «скорой» прибыла на место ЧП через семь минут. Пилот байка, которым оказался Воха, с множественными переломами доставлен в больницу, а его спутница погибла на месте.

Владимир Жога считается преемником погибшего в 2016 году Арсена Павлова (Моторола), который ранее возглавлял «Спарту».