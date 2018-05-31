Энрике Иглесиас едва не сгорел в автомобиле в Москве

Житель Москвы по имени Энрике Иглесиас едва не сгорел в автомобиле на юге столицы. Тезка известного испанского певца заснул в машине в ночь на 28 мая.

Проснулся он уже утром от запаха гари. Энрике сумел самостоятельно выбраться из горящей машины до приезда спасателей. Ему также самому удалось потушить горящий автомобиль, сообщает РЕН ТВ.

В ночь на 19 декабря в Москве на частной парковке на улице Краснобогатырская по неизвестным причинам сгорели пять автомобилей. Три автомобиля (Mercedes, Volkswagen и Rover Range) сгорели полностью, два автомобиля (Mercedes и БМВ) огонь повредил частично.

Что касается испанского артиста, 16 декабря прошлого года его гражданская супруга Анна Курникова родила ему в Майами двойняшек. Курникова и Иглесиас познакомились в 2002 году. Официально они не являются супругами, но вместе уже 16 лет.