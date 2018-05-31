Прямой эфир

Энрике Иглесиас едва не сгорел в автомобиле в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Москвы по имени Энрике Иглесиас едва не сгорел в автомобиле на юге столицы. Тезка известного испанского певца заснул в машине в ночь на 28 мая.

Проснулся он уже утром от запаха гари. Энрике сумел самостоятельно выбраться из горящей машины до приезда спасателей. Ему также самому удалось потушить горящий автомобиль, сообщает РЕН ТВ.

В ночь на 19 декабря в Москве на частной парковке на улице Краснобогатырская по неизвестным причинам сгорели пять автомобилей. Три автомобиля (Mercedes, Volkswagen и Rover Range) сгорели полностью, два автомобиля (Mercedes и БМВ) огонь повредил частично. 

Что касается испанского артиста, 16 декабря прошлого года его гражданская супруга Анна Курникова родила ему в Майами двойняшек. Курникова и Иглесиас познакомились в 2002 году. Официально они не являются супругами, но вместе уже 16 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иномарка загорелась на проспекте в центре Тулы
На западе Москвы загорелись гаражи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017