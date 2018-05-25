На западе Москвы загорелись гаражи

Гаражи загорелись в пятницу, 25 мая, на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

Очевидцы сообщили о возгорании в районе дома номер 10 по проспекту Вернадского на площади примерно 150 кв. м. Гаражи горят вместе с накопившимися тут многолетними завалами хлама.

Пожарные уже выехали на место происшествия, сообщает телеканал «360» со ссылкой на МЧС.

«На месте работают наши сотрудники. Жилых строений вблизи нет, дым в сторону жилья тоже не идет», — рассказал дежурный офицер ведомства.