Против главы ГУ МЧС по Кемеровской области возбудили дело из-за пожара в ТЦ

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева.

Как сообщила в пятницу, 25 мая, официальный представитель СКР Светлана Петренко, мужчины подозреваются в халатности и растрате. Согласно материалам следствия, Мамонтов и Терентьев не проверяли с 2017 года соблюдение требований правил пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня», который сгорел в марте. Помимо этого, по словам Петренко, была выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей.

«В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение по указанным статьям, а также обратиться с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметила официальный представить СК РФ.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 37 детей, пострадали около 80. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где находился кинотеатр и детские игровые аттракционы. Системы оповещения и пожаротушения не сработали.