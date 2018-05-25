Прямой эфир
Сюжет:

Против главы ГУ МЧС по Кемеровской области возбудили дело из-за пожара в ТЦ

0
Фото: ТАСС/Данил Айкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева.

Город скорби
Кемерово прощается с жертвами трагедии в «Зимней вишне»

Как сообщила в пятницу, 25 мая, официальный представитель СКР Светлана Петренко, мужчины подозреваются в халатности и растрате. Согласно материалам следствия, Мамонтов и Терентьев не проверяли с 2017 года соблюдение требований правил пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня», который сгорел в марте. Помимо этого, по словам Петренко, была выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей.

«В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение по указанным статьям, а также обратиться с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметила официальный представить СК РФ.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 37 детей, пострадали около 80. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где находился кинотеатр и детские игровые аттракционы. Системы оповещения и пожаротушения не сработали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 100 кованых вишен собрали для памятника жертвам «Зимней вишни»
Мемориальный сквер обустроят на месте ТЦ «Зимняя вишня» к осени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017