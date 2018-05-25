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Склад изделий для сауны загорелся в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Санкт-Петербурге на Нефтяной дороге горит складское помещение. Площадь пожара составляет 600 кв. м. По уточненным данным, возгорание произошло на складе, где хранятся деревянные изделия для сауны.

Пожар начался около 5:00 мск. По словам очевидцев, огонь вырывался из-под крыши одноэтажного металлического здания. К 6:00 мск открытое горение удалось локализовать. Сейчас идет проливка конструкций.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В пресс-службе МЧС по Петербургу телеканалу «78» сообщили, что с огнем борются 47 человек и 10 единиц техники. Автомобилисты сообщают, что из-за пожара перекрыт проезд по Нефтяной дороге.

Ранее 25 мая стало известно о пожаре в садоводческом некоммерческом товариществе «Подшипник» в Томской области. Горели три домика, баня и автомобиль. Погибли три человека.

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