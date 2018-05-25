Три человека погибли в результате пожара под Томском

Три человека погибли в результате пожара в садоводческом некоммерческом товариществе «Подшипник» в Томской области. Об этом сообщает информированный источник.

По данным ГУ МЧС по региону, в ночь на 25 мая на территории товарищества загорелись три дачных домика, баня и автомобиль. Общая площадь пожара составила 35 кв. м, причины и обстоятельства произошедшего выясняются, пишет «Интерфакс».

Два дома и баня в результате возгорания обрушились, еще у одного дома обгорела обрешетка крыши, автомобиль полностью выгорел. Личности предполагаемых жертв устанавливаются.

Накануне под Иркутском при пожаре бытовки погибла женщина.