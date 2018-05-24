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Женщина погибла при пожаре в бытовке под Иркутском

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Женщина погибла при пожаре бытовки в садоводстве «Домостроитель» в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Возгорание произошло ночью в среду, 23 мая, в одной из дощатых бытовок. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что строение полностью охвачено огнем, после чего произошло обрушение кровли, сообщает ИА IrkutskMedia.

В ходе проливки и разбора завалов было обнаружено тело 55-летней женщины. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

Площадь возгорания составила 9 кв. м. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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