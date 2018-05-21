Два пенсионера погибли при пожаре из-за курения в Коми

Пожилые мужчина и женщина погибли при пожаре в поселке Первомайском Сысольского района Республики Коми. По предварительным данным, причиной пожара стало курение в кровати. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Сообщение о пожаре в одном из домов на улице Октябрьской поступило на пульт спасателей 20 мая в 20:08. Возгорание было ликвидировано в 20:42. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено два тела, сообщает ИА «Комиинформ».

Погибшими оказались мужчина 1930 года рождения и женщина 1923 года рождения. По информации МЧС, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.

Общая площадь возгорания составила 16 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие семь человек личного состава и три единицы техники.