Четырех детей спасли из пожара на Урале

Квартира в Асбесте загорелась из-за детской шалости. Из пожара спаслись четыре ребенка, двухлетняя девочка госпитализирована.

Возгорание произошло в комнате, где играли дети, их мама в этот момент находилась в другом помещении. Сообщение в дежурную службу поступило от очевидцев, которые увидели дым из окна. Чтобы спасти жильцов, пожарные развернули пожарную лестницу и эвакуировали их через окно.

Позже стало известно, что один ребенок покинул квартиру сам, сообщает ТагилСити.Ру. Двухлетняя девочка была госпитализирована с ожогами.

Точные причины пожара устанавливаются.