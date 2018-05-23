Возникший после взрыва газа пожар ликвидирован в доме в Перми
Пожар, возникший в результате взрыва бытового газа, ликвидирован в жилом пятиэтажном доме в Перми. Об этом сообщает источник в экстренных службах города.
Отмечается, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. Сейчас огонь полностью потушен, сообщает «РИА Новости».
Представитель краевого главка МЧС России также сообщил, что в результате происшествия никто не погиб. Четыре человека были доставлены в медучреждения города.
Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
В начале мая пятеро детей пострадали в Абакане при взрыве газового баллона в автомобиле.