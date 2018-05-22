Прямой эфир

Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Белоруссии

0
Фото: пресс-служба МЧС Республики Беларусь/mchs.gov.by
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе «Алкид» в Белоруссии. Об этом сообщает МЧС республики.

Взрыв прогремел утром 22 мая в деревне Королев Стан в Минском районе на предприятии по производству гидроизоляционных кровельных мастик и эмульсий. По предварительным данным, хлопок произошел в административно-производственном здании. После этого начался пожар. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м. В скором времени его ликвидировали, сообщает телеканал «360».

Пострадавших доставили в медучреждение, им оказывается помощь. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара. О причинах происшествия не сообщается.

20 мая крупный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске. В результате ЧП были повреждены квартиры на 10-м этаже. В результате происшествия никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за пожара в жилом доме
В одном из районов Бурятии ввели режим ЧС из-за лесного пожара

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017