Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Белоруссии

Четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе «Алкид» в Белоруссии. Об этом сообщает МЧС республики.

Взрыв прогремел утром 22 мая в деревне Королев Стан в Минском районе на предприятии по производству гидроизоляционных кровельных мастик и эмульсий. По предварительным данным, хлопок произошел в административно-производственном здании. После этого начался пожар. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м. В скором времени его ликвидировали, сообщает телеканал «360».

Пострадавших доставили в медучреждение, им оказывается помощь. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара. О причинах происшествия не сообщается.

20 мая крупный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске. В результате ЧП были повреждены квартиры на 10-м этаже. В результате происшествия никто не пострадал.