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Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за пожара в жилом доме

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Фото: ТАСС/Ирина Байбарза
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Южно-Сахалинске из-за возгорания крыши высотного дома в центре города.

ЧП произошло в доме № 29а по улице Чехова, из здания эвакуировали 150 человек, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Возгорание произошло в одной из квартир на десятом этаже, затем огонь переметнулся на крышу. Площадь пожара достигла 700 кв. м.

На место прибыли глава региона Олег Кожемяко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В тушении задействованы 28 человек и семь единиц техники.

К настоящему времени пожар полностью ликвидирован, сейчас пожарные осуществляют прoливку кровли. Крыша здания полностью уничтожена огнем.

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