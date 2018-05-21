В Южно-Сахалинске загорелся 10-этажный дом

В одной из квартир многоэтажного дома в Южно-Сахалинске по улице Чехова на 10-м этаже утром в понедельник вспыхнул пожар. Как сообщают Вести.ру, огонь быстро распространился по помещению и перешел на крышу. По данным регионального управления МЧС, сейчас площадь возгорания составляет около 700 кв. м.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара. На кадрах видно, как огонь охватил верхний этаж и крышу здания. Дым от пожара виден в соседних частях города.

В борьбе с огнем принимают участие 7 машин пожарной техники и 28 человек личного состава. Жильцы дома эвакуированы, данных о погибших и пострадавших нет. На месте пожара находятся мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и губернатор области Олег Кожемяко.