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Потушен пожар на складах в Иркутске

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Фото: TASS/Zuma/Marcelo Chello
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Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС потушили пожар, возникший утром на складах с продовольствием в Иркутске, говорится в сообщении на сайте регионального управления ведомства.

Отмечается, что пожар начался в 11:20 по местному времени, в 12:52 огонь был локализован, в 15:30 — полностью потушен. Тушение, которому был присвоен повышенный ранг сложности, затруднялось сильным ветром.

Площадь пожара достигала 7,5 тыс. кв. м, из–за угрозы распространения пожара были эвакуированы жители общежития, расположенного рядом со складами.

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