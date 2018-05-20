Продовольственный склад горит в Иркутске

Пожар возник на складе с продовольствием в Иркутске, возгорание произошло утром в воскресенье, погибших и пострадавших нет, информирует сайт ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел около железнодорожной станции Кая, уточняет «Интерфакс», площадь возгорания около 5 тыс. кв. м.

«Информация о пожаре на складе на улице Ракитная, д. 17 поступила в 11:20 по местному времени. В 12:54 пожар был локализован на площади более 5 тыс. кв. м. Горит кровля склада», — рассказали агентству.

Пожару присвоен второй номер сложности, причины возгорания устанавливаются.

Ранее стало известно, что природный пожар в Курумканском районе Бурятии унес жизни двух сотрудников лесной охраны.