Десятки человек эвакуированы из-за горящего склада в Иркутске

41 человек эвакуирован из-за крупного пожара в Иркутске, огонь охватил здание продовольственного склада, площадь пожара составляет 7,5 тыс. кв. м, рассказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 5 тыс. кв. м.

«В доме 17 по Ракитной улице произошел пожар на крыше. Здание одноэтажное, используется в качестве склада для продуктов питания. Предварительно, пострадавших нет» — передает ТАСС слова источника. Огонь распространился по битумной кровле здания, из-за сильного ветра тушение серьезно осложнено.

«Тушение осложняется из-за грубых нарушений пожарной безопасности со стороны собственника данного объекта», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутску.

Эвакуацию провели в соседнем со складом общежитии, так как существует опасность перехода огня на это здание, уточнили в МЧС.

Накануне двадцать жителей дома, расположенного на улице Красных Борцов в Екатеринбурге, эвакуировали из-за пожара.