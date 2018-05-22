Пожар в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание в одном из корпусов гостиничного комплекса «Измайлово» на востоке Москвы, говорится в сообщении столичного главка МЧС.
Сообщалось, что из гостиницы эвакуировали порядка 200 человек. Из здания спасли восемь человек.
Возгорание по адресу: Измайловское шоссе, 71, 2В.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 22 мая 2018 г.
С помощью самоспасателей "Феникс" спасено 8 человек.
Площадь возгорания составила 15 кв.м. В 18.34 ликвидировано.
По предварительным данным, возгорание началось в сауне на предпоследнем, 30-м, этаже корпуса «Альфа». В здании во время возгорания не сработала система дымоудаления, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
В корпусе порядка 950 номеров, включая полулюксы и люксы. Отель построили перед XXII Олимпийскими играми, проходившими в Москве в 1980 году.