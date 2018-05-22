Пожар в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание в одном из корпусов гостиничного комплекса «Измайлово» на востоке Москвы, говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Сообщалось, что из гостиницы эвакуировали порядка 200 человек. Из здания спасли восемь человек.

Возгорание по адресу: Измайловское шоссе, 71, 2В.

С помощью самоспасателей "Феникс" спасено 8 человек.

Площадь возгорания составила 15 кв.м. В 18.34 ликвидировано. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 22 мая 2018 г.

По предварительным данным, возгорание началось в сауне на предпоследнем, 30-м, этаже корпуса «Альфа». В здании во время возгорания не сработала система дымоудаления, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

В корпусе порядка 950 номеров, включая полулюксы и люксы. Отель построили перед XXII Олимпийскими играми, проходившими в Москве в 1980 году.