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Пожар в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве ликвидировали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожарные ликвидировали возгорание в одном из корпусов гостиничного комплекса «Измайлово» на востоке Москвы, говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Сообщалось, что из гостиницы эвакуировали порядка 200 человек. Из здания спасли восемь человек.

По предварительным данным, возгорание началось в сауне на предпоследнем, 30-м, этаже корпуса «Альфа». В здании во время возгорания не сработала система дымоудаления, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

В корпусе порядка 950 номеров, включая полулюксы и люксы. Отель построили перед XXII Олимпийскими играми, проходившими в Москве в 1980 году.

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