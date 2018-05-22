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В Москве загорелся корпус гостиничного комплекса «Измайлово»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пожар произошел 22 мая в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

По информации ТАСС, горит корпус «Альфа». Высота здания составляет 30 этажей.

На место направлены пожарно-спасательные подразделения, ведется эвакуация людей. Пожару присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.

Сейчас проводится разведка, при этом внешних признаков пожара на месте происшествия не наблюдается, подчеркнул источник агентства.

18 мая сообщалось, что один человек пострадал в результате возгорания в частном наркологическом центре «Вдохновение». Спасатели эвакуировали 14 человек.

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