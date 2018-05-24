Более 2 тыс. канадцев эвакуированы из–за лесных пожаров

Более 2 тыс. жителей центральной Канады эвакуированы из–за лесных пожаров в провинции Манитоба, участие в операции приняли сотрудники экстренных служб, представители канадского Красного Креста и военнослужащие.

Всего в Манитобе отмечен 51 очаг возгорания, передает телеканал СTV.

Пожары охватили территории, где живут представители коренных народов, в безопасные районы вывезли порядка 800 жителей двух индейских поселений. Огонь тушат пожарные подразделения трех канадских провинций — местным пожарным помогают огнеборцы из Онтарио и Квебека. Сгорели 11 домов, о погибших и пострадавших данных не приводится.

Неделю назад сообщалось, что пожар бушует в крупном национальном парке Принц Альберт канадской провинции Саскачеван.