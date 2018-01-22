Около 65 тыс. жителей Канады остались без света из-за сильного ветра

Порядка 65 тыс. человек остались без электроснабжения из-за сильного ветра, обрушившегося на провинцию Британская Колумбия на западе Канады. Об этом сообщает телеканал CBC.

Обрыв линий электропередач, вызванный стихией, оставил без электроснабжения жителей южной части региона, в том числе на острове Ванкувер. В настоящее время в устранении последствий непогоды задействованы аварийные бригады, о сроках завершения работ не сообщается. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее портал iz.ru сообщал, что циклон «Фридерика» оставил без электроснабжения около 100 тыс. жителей немецкой земли Северный Рейн – Вестфалия. Электроснабжение было прервано из-за падения деревьев на ЛЭП, обрывы произошли сразу в нескольких местах.