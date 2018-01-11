В США крупнейшая выставка электроники лишилась электричества

В течение двух часов международная выставка электроники CES, которая проходит в американском Лас-Вегасе, оставалась без электроэнергии. Причиной сбоя этого крупнейшего форума, демонстрирующего потребительскую электронику, робототехнику и мобильные технологии, стали проливные дожди, пишет TechCrunch.

Непогода вывела из строя один из трансформаторов, и стенды компаний погрузились в полную темноту. За счет аварийных генераторов организаторам удалось поддержать работу Wi-Fi, однако демонстрировать достижения без электричества участникам CES всё равно не удалось.

Над этой ситуацией поспешили посмеяться блогеры — образчиками самых высокотехнологичных «новинок» выставки они посчитали переносной фонарик и батарейки.

Днем ранее «Известия» сообщали, что вниманию посетителей выставки в Лас-Вегасе были представлены роботы-стриптизеры R2DoubleD и TripleCPU. «Танцоров» в 2012 году создал британский художник Джайл Уокер.