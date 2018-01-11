Прямой эфир

В США крупнейшая выставка электроники лишилась электричества

0
Фото: REUTERS/Rick Wilking
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение двух часов международная выставка электроники CES, которая проходит в американском Лас-Вегасе, оставалась без электроэнергии. Причиной сбоя этого крупнейшего форума, демонстрирующего потребительскую электронику, робототехнику и мобильные технологии, стали проливные дожди, пишет TechCrunch.

Непогода вывела из строя один из трансформаторов, и стенды компаний погрузились в полную темноту. За счет аварийных генераторов организаторам удалось поддержать работу Wi-Fi, однако демонстрировать достижения без электричества участникам CES всё равно не удалось.

Над этой ситуацией поспешили посмеяться блогеры — образчиками самых высокотехнологичных «новинок» выставки они посчитали переносной фонарик и батарейки. 

Днем ранее «Известия» сообщали, что вниманию посетителей выставки в Лас-Вегасе были представлены роботы-стриптизеры R2DoubleD и TripleCPU. «Танцоров» в 2012 году создал британский художник Джайл Уокер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На выставке электроники в Лас-Вегасе представили роботов-стриптизеров
Самая маленькая флешка в мире на 1 ТБ представлена на выставке в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017