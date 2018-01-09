На выставке электроники в Лас-Вегасе представили роботов-стриптизеров

В Лас-Вегасе во вторник, 9 января, открылась Международная выставка потребительской электроники (International Consumer Electronics Show, CES). В рамках события, которое продлится в течение трех дней, в частности, были представлены роботы-стриптизеры.

Две машины — R2DoubleD и TripleCPU — в США привезли из Лондона. Роботы сконструированы из частей манекенов и старых камер видеонаблюдения, заменяющих им головы. Все движения контролируются компьютером.

Как отмечает Daily Mirror, «танцоров» в 2012 году создал британский художник Джайл Уокер. Посмотреть на них можно будет в клубе Sapphire Gentleman's Club. Он не входит в число официальных площадок CES-2018.