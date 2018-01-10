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Самая маленькая флешка в мире на 1 ТБ представлена на выставке в США

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Фото: Global Look Prees/Gene Blevins
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Самая маленькая флешка с объемом памяти в 1 терабайт представлена на международной компьютерной выставке в Лас-Вегасе.

Разработкой накопителя занималась компания SanDisk. Новинка представляет собой устройство всего в несколько сантиметров длиной. Разработчики отметили, что использовать флешку можно будет не только для USB-разъемов компьютеров, но и для мобильных устройств на платформе Android.

Это стало возможным благодаря внедрению технологии USB-C.

Накопитель стал самым маленьким устройством, рассчитанным на такой объем памяти.

Другие технические особенности SanDisk пока решили не раскрывать.

Как скоро девайс окажется на прилавках магазинов и по какой цене будет продаваться, в компании пока также не сообщили.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Великобритании создан самый маленький в мире мобильный телефон. Его длина всего 47 мм и вес 12 г. Стоимость миниатюрного гаджета составит $40.

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