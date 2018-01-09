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Компьютеры на Windows перестали включаться после обновления Microsoft

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Фото: Global Look Prees/Matthias Balk
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Обладатели компьютеров c процессорами AMD массово жалуются на то, что их устройства перестали загружаться из-за нового обновления для Windows.

Корпорация Microsoft выпустила патчи для защиты от уязвимостей Meltdown и Spectre, однако после их установки компьютеры на процессорах AMD переставали включаться, пишет «Газета.ру».

«В Microsoft поступили сообщения о том, что некоторые устройства на базе чипсетов AMD переходят в загрузочное состояние после установки последних обновлений безопасности для операционной системы Windows», — признают проблему в Microsoft.

«После проведенного расследования Microsoft определила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки защиты ОС Windows от уязвимостей чипсета, известных как Spectre и Meltdown», — цитирует заявление корпорации издание The Verge.

В результате Microsoft заявила о приостановке распространения патча, чтобы избежать новых сбоев в работе компьютеров на базе AMD.

Тем временем российские военные в результате импортозамещения вовсе откажутся от американской Windows. Как сообщили газете «Известия» в Минобороны, ведомство планирует перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux Special Edition московской компании «РусБИТех».

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