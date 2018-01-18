Циклон оставил без света около 100 тыс. человек в Германии

Штормовой циклон «Фридерика» оставил без электроснабжения около 100 тыс. жителей немецкой земли Северный Рейн – Вестфалия и ряда соседних регионов, сообщили местные СМИ со ссылкой на компанию-оператора Westnetz.

Электроснабжение прервалось из-за падения деревьев на ЛЭП, обрывы произошли сразу в нескольких местах. К местам обрывов выехали ремонтные бригады, однако компании потребуется время, чтобы ликвидировать последствия аварий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Rheinische Post.

Сообщается также, что у специалистов нет доступа к некоторым местам обрыва из-за того, что ситуация там небезопасна. Между тем, уже известно о первых погибших и пострадавших — в городе Эммерих-ам-Райн погиб 59-летний мужчина, придавленный упавшим деревом.

Из-за циклона приостановлено движение поездов компании Deutsche Bahn в земле Северный Рейн-Вестфалия. Нет движения поездов и в Нижней Саксонии. Ранее было отменено 18 рейсов в аэропорту Дюссельдорфа.

Немецкие метеорологи сообщают, что циклон «Фридерика» движется по региону между реками Везер и Эльба. В зоне действия шторма фиксируется скорость ветра от 90 км/ч до 200 км/ч.