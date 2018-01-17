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Курникова и Иглесиас впервые опубликовали снимки новорожденных близнецов

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Популярный певец Энрике Иглесиас и бывшая российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова впервые показали своих новорожденных детей. Пара выложила снимки в Instagram.

Фотографию с одним из малышей опубликовал Иглесиас. Еще один снимок выложила Курникова. Под обеими фото подпись My Sunshine (мое солнышко).

 

My Sunshine

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST

Стало известно, что 36-летняя Курникова родила двойняшек 16 декабря прошлого года в Майами. Девочку назвали Люси, а мальчика — Николас.

 

My Sunshine

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 at 9:39 PST

Всего лишь через час после публикации фотография, опубликованная Иглесиасом, набрала более 350 тыс. лайков, пишут «Дни.Ру». А сейчас фотография набрала уже 1,26 млн просмотров.

Стоит отметить, что о беременности Курниковой не было известно — паре удалось утаивать ожидаемое пополнение на протяжении девяти месяцев.

Курникова и Иглесиас познакомились в 2002 году. Официально пара не жената, но вместе они уже 16 лет.

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