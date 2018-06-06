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В ДНР заявили о перебросе украинскими силовиками С-300 в Донбасс

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Фото: ТАСС/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С–300, рассказал 6 июня заместитель главы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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Он уточнил, что данные о передислокации расчетов С–300 предоставила разведка, сообщает Донецкое агентство новостей.

По данным ДНР, в задачи расчетов входит отработка боевых задач, в том числе нанесение ударов по надводным объектам, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Накануне ОБСЕ отметила рост жертв среди мирного населения в Донбассе.

В середине февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передислокацию частей ВСУ в Луганской области в направлении территории самопровозглашенной ЛНР. Незадолго до этого секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о возможности военного захвата республик Донбасса.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

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