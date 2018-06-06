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В ДНР задержали готовившего покушение на Басурина шпиона-иорданца

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в среду, 6 июня, сообщило о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемого в подготовке покушения на замкомандира корпуса Вооруженных сил ДНР Эдуарда Басурина.

Уточняется, что речь идет о 32-летнем гражданине Королевства Иордания Хальдуне Найефе Саиле Харахшехе. По данным министерства, летом 2016 года он был задержан сотрудниками СБУ при пересечении украинской границы. Шантажируя иорданца депортацией за надуманное правонарушение, на Украине его склонили к сотрудничеству, утверждают в ДНР.

По версии министерства государственной безопасности, мужчина делал закладки оружия и боеприпасов, а также вел скрытую аудио- и видеосъемку.

«Информация, передаваемая Саил Харахшехом украинской спецслужбе, использовалась для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов», — цитирует сообщение «Интерфакс»

Было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

5 июня Басурин сообщил, что власти Украины намерены создать вооруженную группу для борьбы с партизанами, а также для совершения зачисток среди мирного населения Донбасса, несогласного с политикой Киева.

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