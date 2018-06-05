Захарченко предложил способ сделать переговоры Киева и ДНР эффективнее

Открытый диалог между Киевом и Донецком, без привлечения США или стран Европы, — единственный способ улучшить формат ведения мирных переговоров. Такое мнение выразил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко.

«Всё будет зависеть от того, как мы будем общаться и будем ли вообще. Ни миротворцы, ни подключение Америки не улучшат ситуацию — только прямой диалог Донецка и Киева», — цитирует главу ДНР сайт kp.ru.

Также Захарченко отметил, что «готов посмотреть» на учения вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Азовского моря, но в случае угрозы республика оставляет за собой право на решительные действия.

«Мы оставляем за собой право открыть огонь по водным целям в случае угрозы. Вперед, посмотрим на эти учения», — заявил он.

При этом замкомандующего оперативным командованием ДНР полковник Эдуард Басурин не исключил того, что под видом учений возможна переброска в регион запрещенного вооружения.

«Обращаем внимание, что под такими помпезными заявлениями украинских властей может скрываться попытка сосредоточить запрещенную Минскими договоренностями военную технику на мариупольском направлении», — предупредил Басурин.

В то же время депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский написал в соцсети, что альтернативой прямым переговорам украинских властей с Донбассом станут «кровь, смерть и горе».