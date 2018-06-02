Украинские военные выпустили по ДНР 56 снарядов

Служащие вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки трижды нарушили режим тишины, по населенным пунктам и территориям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) они выпустили 56 снарядов.

Об этом в субботу, 2 июня, рассказал руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

ВСУ обстреляли Горловку, юг ДНР и окрестности Ясиноватой. Огонь вели из минометов, вооружений боевой машины пехоты, отметил он.

Накануне ополченцы ДНР обезвредили группу украинских диверсантов.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.