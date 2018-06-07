Киев разрешит прямые закупки оружия

Киев планирует разрешить прямые закупки оружия и техники любых производителей в ближайшее время, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. Такое решение он анонсировал во время форума «Формула безопасности Украины. Продолжение», трансляцию которого ведет МВД страны в Facebook в четверг, 7 мая.

«Мы, безусловно, снимаем все ограничения на прямые контракты наших силовых структур, что касается закупки оружия за границей», — приводит слова Турчинова «РИА Новости».

Он добавил, что разрешение будет распространяться как на государственных, так и на частных производителей.

В конце апреля Украина получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако использовать их для решения конфликта в Донбассе нельзя, поскольку они предназначены для использования исключительно в целях самообороны Украины.