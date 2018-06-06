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Украинец попросил президента Эстонии не давать денег Киеву

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Фото: TAСС/Zuma/Chris Kleponis
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Украинец Владислав Ничков, проживающий в Эстонии, отправил письмо эстонскому президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не оказывать финансовую поддержку его стране. Он уверен, что эти средства целесообразнее было бы вложить в развитие Эстонии, поскольку на Украине их попросту украдут.

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«Воруют те, кто должен защищать страну от коррупции. Если пожертвовать им деньги, вы только наполните их карманы», — приводит обращение Ничкова Sputnik Эстония

По его мнению, от коррумпированной украинской власти вряд ли получится избавиться в ближайшее время, а любая финансовая помощь пойдет на пополнение офшорных счетов, отдых на Мальдивах президента Петра Порошенко и избирательные кампании приближенных к бюджету страны.

Ничков добавил, что очень любит свою родину и хотел бы жить там, но ему больно смотреть, как страна погибает, а за красивую жизнь украинского бомонда платит простой народ, превращаясь в обнищалое население.

Молодой человек отправил письмо 26 мая на электронный адрес, указанный на официальном сайте президента Эстонии, однако ответа пока так и не получил.

По данным Международной коалиции против коррупции, уровень коррупции на Украине по шкале от 0 (очень высокий уровень) до 100 (отсутствие коррупции) равен 30. В рейтинге из 180 позиций Киев находится на 130-м месте. 

Сейчас Украина спешит создать антикоррупционный суд, чтобы открыть себе путь к очередному траншу от Международного валютного фонда. 

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