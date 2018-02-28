Порошенко рассказал о своем отдыхе на Мальдивах

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своей пресс-конференции рассказал подробности о совершенной им в новогодние праздники поездке на Мальдивы. Он заявил, что пересек границу официально, по своему паспорту, и подчеркнул, что оплатил поездку из собственных средств.

«В поданной декларации — это должно произойти в ближайшие три с половиной недели — вы сможете в этом убедиться. Подчеркиваю, что на это не было потрачено ни копейки с украинского бюджета, средства были все задекларированы, и с них были уплачены все налоги», — приводит слова Порошенко «Федеральное агентство новостей».

Президент Украины также отметил, что не передавал кому-либо другому свои полномочия по управлению государством и продолжал исполнять свои обязанности, несмотря на отъезд.

Как писал портал iz.ru, СМИ ранее подсчитали затраты Порошенко на отдых на Мальдивах. Согласно их оценкам, президент Украины потратил на отпуск около $500 тыс.

При этом в ходе пресс-конференции Порошенко заявил, что его жизнь «не сахар». Так политик ответил на вопрос журналиста о том, как президенту-олигарху живется в стране, гражданам которой приходится «выживать».