Прямой эфир

Порошенко рассказал о своем отдыхе на Мальдивах

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своей пресс-конференции рассказал подробности о совершенной им в новогодние праздники поездке на Мальдивы. Он заявил, что пересек границу официально, по своему паспорту, и подчеркнул, что оплатил поездку из собственных средств. 

«В поданной декларации — это должно произойти в ближайшие три с половиной недели — вы сможете в этом убедиться. Подчеркиваю, что на это не было потрачено ни копейки с украинского бюджета, средства были все задекларированы, и с них были уплачены все налоги», — приводит слова Порошенко «Федеральное агентство новостей»

Президент Украины также отметил, что не передавал кому-либо другому свои полномочия по управлению государством и продолжал исполнять свои обязанности, несмотря на отъезд. 

Как писал портал iz.ru, СМИ ранее подсчитали затраты Порошенко на отдых на Мальдивах. Согласно их оценкам, президент Украины потратил на отпуск около $500 тыс

При этом в ходе пресс-конференции Порошенко заявил, что его жизнь «не сахар». Так политик ответил на вопрос журналиста о том, как президенту-олигарху живется в стране, гражданам которой приходится «выживать».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко потребовал отдать украинские корабли вместе с Крымом
Порошенко заявил об отсутствии улучшений в жизни украинцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017