Порошенко потребовал отдать украинские корабли вместе с Крымом

Киев не готов принимать украинские корабли из Крыма без самого полуострова, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идет не о том, есть ли там ремонт или комплектация. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом», — приводит слова украинского президента «Федеральное агентство новостей».

Порошенко сказал также, что Украина пойдет на любые дипломатические и судебные меры, чтобы добиться возвращения Крыма.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова передать из Крыма оставшиеся украинские военные корабли, авиационную технику и бронетехнику. Он уточнил, что всё это сейчас находится в «плачевном состоянии».

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не намерен забирать свою военную технику из Крыма, назвав предложение Москвы уловкой.

Комментируя отказ Киева забрать корабли, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди отметила, что Украина таким образом подтверждает плачевное состояние своих ВМС, так как не в состоянии надлежащим образом принять и отремонтировать стоящие в Крыму суда.