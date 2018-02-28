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Порошенко пожаловался на свою жизнь

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его жизнь на посту главы государства не сахар. Так политик ответил на вопрос, как президенту-олигарху живется в стране, гражданам которой приходится «выживать».

«Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение», — приводит «РИА Новости» слова украинского лидера.

Порошенко также отметил, что его состояние после избрания президентом значительно уменьшилось.

Как писал портал iz.ru, ранее стало известно, что Петр Порошенко с семьей провел новогодний отпуск на Мальдивах. Поездка обошлась украинскому президенту в $500 тыс. В пресс-службе главы государства подтвердили, что Порошенко посещал Мальдивы, однако уточнили, что за отдых он расплатился собственными средствами.

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